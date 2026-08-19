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Üç kuzenin cenazesi gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi

Şanlıurfa'da Arat Dağı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hüseyin, Mehmet ve Yasin Korkmaz'ın cenazeleri gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:11

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Üç kuzenin cenazesi gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi

Üç kuzenin cenazesi gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Birecik ve Suruç ilçeleri arasındaki Arat Dağı bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı ve köylerine götürülerek defnedildi.

Kaza ve yolcu bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, dün gece Birecik’ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkan dört kuzenin bulunduğu araç, Arat Dağı bölgesinde karşı yönden gelen 27 BDN 030 plakalı Nissan marka araç ile baş başa çarpıştı. Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer kuzen M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ağır yaralandı.

Cenaze töreni ve yaralıların durumu:

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen üç kuzenin cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Almaşar kırsal mahallesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin, Mehmet ve Yasin Korkmaz gözyaşları içinde yan yana defnedildi.

Yaralı M.K. ile diğer araç sürücüsü Salih A. için sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; her iki yaralının tedavilerinin Birecik Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedeninin belirlenmesine yönelik işlemler sürüyor.

ŞANLIURFA&#039;DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 3 KUZEN YAN YANA DEFNEDİLDİ.

ŞANLIURFA'DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 3 KUZEN YAN YANA DEFNEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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