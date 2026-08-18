Pechenihy'de işlek kavşağa saldırı: 10 ölü, 8 yaralı

Saldırı ve can kaybı:

Rusya ordusunun Harkov bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda, Pechenihy yerleşimindeki posta ve dükkanların bulunduğu işlek bir kavşak hedef alındı. Yerel yetkililer olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, saldırının çevresi konutlarla çevrili bir noktada gerçekleştiğini ve ilk müdahale ekiplerinin yangını söndürüp kurtarma çalışmalarına yoğunlaştığını aktardı.

resmi tepkiler ve müdahaleler:

Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu sabah Ruslar, Harkiv bölgesindeki Pechenihy yerleşiminde postane ve dükkanların bulunduğu, etrafı sadece konutlarla çevrili işlek bir kavşağa acımasız bir saldırı düzenledi. Şu an itibariyle 10 kişi hayatını kaybetti. İlk müdahale ekipleri saldırıların yol açtığı yangını söndürdü. Tüm acil durum ve müdahale hizmetleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu trajedinin tüm ayrıntıları araştırılıyor. Bu Rus saldırısına kesinlikle karşılık vereceğiz. Ortaklarımızın da Rusya’ya baskı uygulamak ve Ukrayna’yı desteklemek için kendi eylemleriyle adil ihtiyaçlarımızı tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

valilikten bilgiler ve soruşturma:

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov da Pechenihy yerleşiminde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını doğruladı ve olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, acil durum ve müdahale birimlerinin sahada çalışmaya devam ettiğini belirtti.

RUSYA'NIN UKRAYNA'NIN HARKOV BÖLGESİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ DE YARALANDI.