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Pelitözü Gölpark'ta ekranlara mola: aileler doğada bir araya geldi

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen 'Dijitali bırak, hayatı yaşa' etkinliğinde yaklaşık 30 aile telefonlara ara verip doğada oyun ve piknik yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pelitözü Gölpark'ta ekranlara mola: aileler doğada bir araya geldi

Pelitözü Gölpark'ta ekranlara mola:

Bilecik'te düzenlenen 'Dijitali bırak, hayatı yaşa' etkinliğinde aileler telefon ve dijital cihazları bir kenara bırakarak doğada bir araya geldi. Etkinlik, Pelitözü Gölpark karavan alanında gerçekleştirildi ve katılımın yoğun olduğu gözlendi.

etkinlikte neler yapıldı:

Yaklaşık 30 aile'nin katıldığı programda çocuklar ve ebeveynleri çeşitli oyunlara katıldı, piknik yaptı ve birlikte sohbet ederek vakit geçirdi. Gün boyunca dijital ekranlardan uzak geçirilen zaman, aile içi iletişimin güçlendirilmesine ve çocukların sosyal etkinliklere yönlendirilmesine odaklandı.

güvenlik ve organizasyon amaçları:

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlandı; alanda gerekli güvenlik tedbirleri ise Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlandı. Organizasyon, hem aile bağlarını güçlendirmeyi hem de gündelik yaşamda dijital araç kullanımına farkındalık kazandırmayı hedefledi.

BİLECİK&#039;TE TELEFONLAR BİR KENARA BIRAKILDI, AİLELER DOĞADA BULUŞTU

BİLECİK'TE TELEFONLAR BİR KENARA BIRAKILDI, AİLELER DOĞADA BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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