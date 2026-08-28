Pendik sahil meydanı kahve festivaliyle renklenen hafta sonu

Pendik Kahve Festivali kapılarını açtı

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Pendik Kahve Festivali, 27-28-29-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Pendik Sahil Meydanında başladı. Festival, kahve tutkunlarını buluşturmanın yanı sıra mûsikî ve sokak etkinlikleriyle de sahili renklendiriyor.

Etkinlik alanında neler var:

Festival kapsamında katılımcılara en özel kahve çeşitleri, tadım masaları, interaktif workshop ve söyleşiler sunuluyor. Ziyaretçileri bekleyen öne çıkan uygulamalar arasında 360 Derece Video Booth, Kahve Hediye Çarkı, karikatürist köşeleri ve canlı tadım testleri bulunuyor. Organizasyona bu yıl 48 firma katıldı; stantlarda hem yerel hem de ulusal kahve markaları ürünlerini tanıtıyor.

Gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam programlarında müzik öne çıkıyor. Açılış günü sahnede Mela Bedel, ikinci gün Retrobüs, üçüncü gün Madrigal performansları izlenebilecek; festivalin son günü olan 30 Ağustos'ta ise Ahmet Şafak konseri ile hafta sonu noktalanacak.

Belediye başkanının mesajı:

Festival açılışına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Cin stantları gezip kahve üreticileri ve ziyaretçilerle sohbet etti. Konuşmasında, festivalin her yıl büyüyerek geleneksel bir etkinliğe dönüştüğünü vurgulayarak, başladıkları günden bu yana kültürel alanda yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti.

Başkan Cin, 2019'dan bu yana ilçede düzenlenen etkinliklere de değinerek yaklaşık 5 bin 500 kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Cin, festivalin ardından sonbahar programı kapsamında Kitap Fuarı, Geleneksel Sanatlar Buluşmaları ve Memleket Günleri gibi etkinliklerin de süreceğini ve 29 Ekim'e kadar Pendik'te her gün bir program olacağını söyledi.

Kahve festivali açılışının ardından alandan havadan görüntüler de paylaşıldı; organizatörler, katılımcı sayısının artması ve firmaların etkinlik sonrası şube sayılarını yükseltme eğilimine dikkat çekti. Pendik yönetimi tüm İstanbulluları festivale davet ederek ilçenin etkinlik takvimini ön plana çıkarmayı sürdürüyor.

FESTİVALİN AÇILIŞINA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN, İLÇE PROTOKOLÜ İLE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI. BAŞKAN AHMET CİN KAHVE STANTLARINI GEZEREK SATICILARLA VE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ.