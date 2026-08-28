Sandıras zirvesinde binlerce Yörükle yaşatılan yedi asırlık eren dede geleneği

etkinlik ve katılım:

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Sandıras Dağı zirvesindeki Kartal Gölü çevresinde bu yıl da 7 asırlık Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri düzenlendi. Beyağaç Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen binlerce Yörük katıldı. Organizasyon, bölge kültürünün canlı tutulduğu bir buluşma ve toplumsal belleğin tazelendiği bir ritüel niteliği taşıdı.

geceleme, yürüyüş ve türbe ziyareti:

Katılımcılar Kartal Gölü çevresinde çadır kurup geceledikten sonra, geçmişte yayladan kışlaklara göçün başlayacağını simgeleyen gelenek doğrultusunda sabah erken saatlerde yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometrelik patika yürüyüşü sonunda Çiçek Baba zirvesinde yer alan Eren Dede Türbesi'ne ulaşıldı. Yörükler, türbede bulunan 42 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki mezarın başında dualar etti, adaklarda bulundu ve aynı güzergahtan Kartal Gölü'ne geri döndü.

kültürel miras ve korunma çağrısı:

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, etkinliğin yüzyıllardır süregelen önemli bir kültürel miras olduğuna dikkat çekti. Pütün, "Eren Dede Türbesi’nde atalarımızdan bize kalan bu önemli mirası yaşatmak ve dualarımızı etmek için bugün değerli misafirlerimizle birlikte geldik" diyerek, mekanın korunmasının önemini vurguladı. Başkan ayrıca, organizasyonun bir kişi veya kurum tarafından sahiplenilmemesi gerektiğini; Beyağaç Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içinde bu alanın gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Etkinlikteki coşku, "7'den 70'e" geniş yaş grubuna yayılan katılımla dikkat çekti. Pütün'ün sözleriyle, Yörük kültürünün zorluklara göğüs germe ve dayanışma ruhuyla yaşatıldığı vurgulandı: "Yörük, hiçbir zaman karşısındaki tepenin yüksekliğine bakmaz. ‘Ben bu tepenin arkasına nasıl geçerim?’ diye düşünür." Bu yılki buluşma, hem dini ve toplumsal ritüellerin hem de bölgesel kimliğin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj oldu.

7 ASIRLIK EREN DEDE GELENEĞİ SANDIRAS DAĞI'NIN ZİRVESİNDE YAŞATILDI