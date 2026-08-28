Amasra'da sahile vuran ölü yunusa çocukların şefkati

Göçkün Plajı'nda duygusal anlar

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçkün Plajı sahilinde kıyıya vuran ölü yunus, bölgeye gelen çocukların dikkatini çekti. Minikler yunusun yanına yaklaşarak dokundu, sevgi gösterilerinde bulundu ve duygulu anlar yaşandı.

çocukların tepkisi:

O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocukların yunusa nazikçe dokunup onu okşadıkları, bazı çocukların ise merakla olayın başından ayrılmadıkları görüldü. Bu davranışlar, çevredeki yetişkinler ve sosyal medyada duygusal karşılık buldu.

inceleme sürüyor:

Yunusun kıyıya vuruşunun ve ölüm nedeninin ne olduğu henüz belirlenemedi. İlgili ekiplerin olayla ilgili inceleme yapması bekleniyor; yapılacak tetkikler sonucunda daha net bir değerlendirme yapılacak ve elde edilen bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

AMASRA İLÇESİNDE SAHİLE ÖLÜ YUNUS VURDU.