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Ödüllü mimarlık projeleri Balıkesir kentinde sergileniyor

XX. Ulusal Mimarlık Sergisi'nde ödül alan projeler 1 Eylül 2026'de Balıkesir Kent Konseyi'nde açılıyor; Prof. Dr. Şengül Öymen Gür açılışı yapacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ödüllü mimarlık projeleri Balıkesir kentinde sergileniyor

sergi açılışı ve ziyaret çağrısı:

Mimarlar Odası tarafından iki yılda bir düzenlenen XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamındaki yarışmada ödül alan projeler, jüri değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir'de sergilenmeye hazırlanıyor. TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Osman Zeki Şahin, kent halkını ve meslektaşlarını sergiyi görmeye davet etti.

Serginin Balıkesir ayağı, yerel organizasyonun öncülüğünde ve Balıkesir Kent Konseyi destekleriyle gerçekleştirilecek. Açılış, 1 Eylül 2026 Salı 14.00 tarihinde yapılacak ve açılış konuşmasını Prof. Dr. Şengül Öymen Gür üstlenecek. Ziyaretçiler sergi salonunda ödül alan projeleri ilk elden inceleme fırsatı bulacaklar.

serginin içeriği ve Türkiye turu:

Sunulacak seçki, yarışmada öne çıkan uygulama ve tasarım örneklerini bir araya getiriyor ve izleyiciye güncel mimarlık eğilimleri hakkında fikir veriyor. Balıkesir sergilemesi, projelerin ülke genelinde gerçekleştireceği sergi turunun bir aşaması olarak planlandı; serginin ardından eserler diğer illerde de gösterilecek.

Serginin düzenlenmesi bağlamında, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi ile Balıkesir Kent Konseyi arasındaki iş birliği vurgulanıyor. Organizatörler, etkinliğin sınırlı süreli olduğunu belirterek yerel basın ve vatandaşların duyarlılığına dikkat çekti ve katılıma davet etti.

Hem mimarlıkla ilgilenenler hem de genel izleyici için hazırlanan bu seçki, kentte mimari tartışmaların canlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Sergiyi görmek isteyenlerin açılış tarihini not etmeleri ve sergi salonunu ziyaret etmeleri öneriliyor.

ULUSAL MİMARLIK SERGİSİNDE ÖDÜL ALAN PROJELERİN SERGİSİ BALIKESİR&#039;DE BAŞKAN OSMAN ZEKİ...

ULUSAL MİMARLIK SERGİSİNDE ÖDÜL ALAN PROJELERİN SERGİSİ BALIKESİR'DE BAŞKAN OSMAN ZEKİ ŞAHİN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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