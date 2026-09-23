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Pendik'te yeni üniversitelilere 20 bin lira eğitim desteği hesaplara yatırıldı

Pendik Belediyesi, ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran ve şartları sağlayan öğrencilere 20 bin TL eğitim desteğini hesaplarına yatırdığını açıkladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Pendik'te yeni üniversitelilere 20 bin lira eğitim desteği hesaplara yatırıldı

Pendik Belediyesi eğitim desteğini hesaplara yatırdı

Pendik Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere yönelik eğitim desteği ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Belediyenin 6 yıldır süren uygulaması kapsamında, devlet veya vakıf üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına ilk kez yerleşerek örgün eğitime kayıt yaptıran adayların başvuruları değerlendirildi.

kimler yararlanıyor:

Başvuruları değerlendirilen ve belirlenen şartları sağlayan öğrencilere 20 bin TL tutarındaki Yeni Üniversiteli Eğitim Desteği hesaplarına aktarıldı. Destek, Pendik'te ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran gençleri kapsıyor.

başkan cin'in açıklaması:

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ödemeyi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Cin paylaşımında, "Söz verdiğimiz gibi 20 bin TL Yeni Üniversiteli Eğitim Desteğimizi hesaplarınıza yatırdık. Hayırlı olsun, güle güle harcayın" ifadesine yer verdi ve gençlerin üniversite yolculuklarında belediyenin yanında olma hedefini vurguladı.

BAŞKAN AHMET CİN, &quot;SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ 20 BİN TL YENİ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM DESTEĞİMİZİ...

BAŞKAN AHMET CİN, "SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ 20 BİN TL YENİ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM DESTEĞİMİZİ HESAPLARINIZA YATIRDIK. HAYIRLI OLSUN, GÜLE GÜLE HARCAYIN" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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