Peş peşe gelen acı: anne ve oğlu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Peş peşe acı haber Akçadağ ve Antalya'da yankı buldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde yaşayan Rabia Bozkurt (65) ile Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt (36), geçirdikleri kalp krizleri sonrası arka arkaya yaşamını yitirdi. Olaylar birbirini takip ederken, iki cenaze de memleketleri Akçadağ'da toprağa verildi.

anne evinde bulunması ve adli süreç:

Sarıhacı Mahallesi'nde eşi Yücel Bozkurt tarafından izlenen Rabia Bozkurt sabah uyandığında nefes almadığı fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; olay yerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

oğlun kalp krizi, hastane müdahalesi ve cenaze töreni:

Annesinin vefat haberini alıp Malatya'ya gelmek üzere hazırlanan, Antalya'da yaşayan üç çocuk babası Mehmet Bozkurt (36) ise kendi evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Bozkurt kurtarılamadı ve vefat etti.

Her iki cenaze de Akçadağ ilçesindeki Sarıhacı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Mahalle sakinleri ve yakınları, peş peşe gelen kayıpların yarattığı acıyı birlikte yaşadı.

Yetkililer ve sağlık ekipleri, olaylarla ilgili kayıtları ve otopsi sonuçlarını takip ederek sürecin standart prosedürlere göre yürütüldüğünü bildirdi.

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE YAŞAYAN RABİA BOZKURT İLE ANTALYA'DA YAŞAYAN OĞLU MEHMET BOZKURT GEÇİRDİKLERİ KALP KRİZİ SONRASI PEŞ PEŞE HAYATINI KAYBETTİ. ANNE VE OĞLU, AKÇADAĞ İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.