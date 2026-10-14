Kayseri'de oğul babasını öldürdükten sonra bir gün aynı evde kaldı

Kayseri'de baba-oğul arasında ölümle sonuçlanan tartışma

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın zemin katında yaşayan Süleyman Dirik ile oğlu A.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.D., babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay, bölgede güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle gün ışığına çıktı.

olayın gelişimi:

Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla yapılan ilk müdahalede, Süleyman Dirik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli A.D., olay sonrası ilaç alarak intihar girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından zanlıyı polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırdı.

İkamette yapılan incelemelerde, ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na otopsi için gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

ihbarı getiren ayrıntı:

Soruşturmada, A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldiği ve babasıyla tartıştığı yönünde bilgiler elde edildi. Olay sonrası zanlının, babasının cansız bedeniyle aynı evde yaklaşık bir gün kaldığı ortaya çıktı.

Olayın fark edilmesini sağlayan gelişme ise zanlının, babasının videosunu bir yakınına göndermesi oldu. Bu görüntünün gönderilmesi üzerine ihbar alan ekipler ikamete giderek durumu tespit etti ve gerekli adli işlemleri başlattı.

Kayseri Emniyeti olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, adli süreç ve sağlık raporları sonucuna göre ek işlemler yapılacağı belirtildi.

Öldürdüğü babasıyla 1 gün boyunca aynı evde kalmış