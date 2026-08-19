Pilot ön iniş takımı arızası yaşayan jeti Akron-Canton havalimanına güvenle indirdi

Uçak amatör kameralara yansıyan görüntülerle güvenli şekilde indirildi

Ohio eyaletinde NetJets'e ait bir Cessna Citation tipi özel jet, iniş sırasında ön iniş takımlarında arıza yaşayınca Akron-Canton Havalimanı'na acil iniş yaptı. O anlar amatör kameraya yansıdı ve pilotun uçağı piste güvenle indirdiği görüldü.

Uçağın seyri ve iniş anı:

Görüntülerde, ön iniş takımı açılmayan jetin kontrollü şekilde alçalması ve pisten inişi yer alıyor. Olayla ilgili resmi bilgi veren Ohio Kamu Güvenliği Departmanı, iniş sırasında yaşanan arıza nedeniyle uçağın acil iniş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kadro ve güvenlik sonrası:

Yetkililer, olayda uçakta iki pilot bulunduğunu ve her ikisinin de yaralanma olmadan uçaktan ayrıldığını bildirdi. Uçağın Washington Dulles Uluslararası Havalimanından kalktığı ve Akron-Canton'a yöneldiği belirtildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde bir pilot, ön iniş takımları açılmayan özel jeti havalimanına güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. O anlar amatör kameralara yansıdı.