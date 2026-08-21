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Pınardere'ye Muammer Tanrıverdi parkı açıldı

Efeler Belediyesi tarafından Pınardere Mahallesi'ne kazandırılan Muammer Tanrıverdi Parkı törenle açıldı; park, mahalle sakinlerinin yeni buluşma noktası oldu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pınardere'ye Muammer Tanrıverdi parkı açıldı

Muammer Tanrıverdi Parkı hizmete açıldı

Efeler Belediyesi tarafından Pınardere Mahallesi'ne kazandırılan Muammer Tanrıverdi Parkı, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Mahallede üç dönem muhtarlık yapan merhum Muammer Tanrıverdi'nin adını taşıyan park, bölge sakinlerinin yeni buluşma noktası olarak tanıtıldı.

parkın adı ve açılıştaki konuşma:

Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, parka isminin verilmesinin mahalleden gelen talep doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Başkan Yetişkin, "Parkımızın isminin, muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin talebi doğrultusunda merhum muhtarımız Muammer Tanrıverdi’nin adı olması istendi. Biz de bu talebi belediye meclisimizde karara bağladık. Muammer Tanrıverdi’nin bu mahalleye çok büyük hizmetleri olmuş. Biz de adını, hizmet ettiği Pınardere’de yaşatmak istedik. Parkımız mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Yetişkin, "Mahallemizin talep ve ihtiyaçlarını yerine getirmeye devam edeceğiz. Pınardere’mize vatandaşlarımızın modern ve rahat bir şekilde kullanabileceği bir düğün yeri de kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

mahalle ve belediye ilişkisi:

Pınardere Mahalle Muhtarı Ahmet Ava ise parkın mahalleye kazandırılmasında emeği geçen Başkan Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Ava, belediyeyle kurdukları iletişimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ihtiyaç ve talepleri iletmek için yetkililere her zaman rahatlıkla ulaşabildiklerini söyledi.

Ava, vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere hızla aktarılarak kısa sürede yerine getirildiğini, belediye ile mahalle arasındaki güçlü iletişimin sunulan hizmetlerin hızına olumlu yansıdığını belirtti.

EFELER BELEDİYESİ’NDEN PINARDERE MAHALLESİ’NE YENİ PARK

EFELER BELEDİYESİ’NDEN PINARDERE MAHALLESİ’NE YENİ PARK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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