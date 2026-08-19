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İncelemeler Ahlat'ta yoğunlaştı: İçişleri bakan yardımcısı Ali Çelik güvenlik toplantısı yaptı

Ali Çelik, 955. yıl Malazgirt anma programı öncesi Ahlat'ta kurumlarla güvenlik ve asayiş tedbirlerini değerlendirmek üzere incelemelerde bulundu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 00:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İncelemeler Ahlat'ta yoğunlaştı: İçişleri bakan yardımcısı Ali Çelik güvenlik toplantısı yaptı

İnceleme ve hazırlıklar:

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "955. Yıl Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı" ve Ahlat etkinlikleri öncesinde bölgedeki güvenlik hazırlıklarını yerinde görmek üzere Ahlat’a geldi. Çelik, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile birlikte Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’nda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantıda üzerinde durulan noktalar:

Başkanlığını Ali Çelikin yaptığı toplantıda, etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülmesi amacıyla alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri ele alındı. Kurumlar arası koordinasyon, görev dağılımları ve hazırlık takvimi toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Saha ziyaretleri ve eşlik eden heyet:

Toplantının ardından heyet, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi (Çarho) etkinlik alanı ve Devlet Bey Konağı'nı ziyaret ederek saha incelemelerinde bulundu. Ziyaretlere İller İdaresi Genel Müdürü Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Okçular Vakfı Malazgirt Etkinlikleri Komisyon Başkanı Abdurrahman Döğücü, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, daire başkanları ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Yetkililer, program kapsamında halkın güvenliği ve etkinliklerin düzeni için koordinasyonun sürdürüleceğini, alınan tedbirlerin uygulama ve denetim süreçlerinin takip edileceğini belirtti. Ziyaret ve toplantılar, anma programının planlandığı gibi huzur ortamında gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıkların yerinde görülmesini sağladı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ALİ ÇELİK, 955. YIL ANADOLU’NUN FETHİ MALAZGİRT 1071 ANMA PROGRAMI VE...

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ALİ ÇELİK, 955. YIL ANADOLU’NUN FETHİ MALAZGİRT 1071 ANMA PROGRAMI VE AHLAT ETKİNLİKLERİ ÖNCESİ AHLAT’TA İNCELEMELERDE BULUNARAK, GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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