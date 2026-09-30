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Polislerin t-70'li ay-yıldızlı gösterisi TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi topladı

TEKNOFEST Güneydoğu'da Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat ekipleri, yerli T-70 ile ay-yıldızlı bayrak gösterisi sundu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Taylan Polat

Polislerin t-70'li ay-yıldızlı gösterisi TEKNOFEST Güneydoğu'da ilgi topladı

TEKNOFEST Güneydoğu'da havadan gösteri:

TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı ekipleri ortaklaşa helikopter gösterisi gerçekleştirdi.

gösterinin detayları:

Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopter festival alanı üzerinde süzülürken, özel harekat polisleri sarkıtılan iplerin üzerinde tutundu. Yerli üretim T-70 helikopter ile yapılan gösteride Türk Bayrakları da havada dalgalandı.

izleyici tepkisi ve güvenlik:

Helikopterden iplere tutunarak ay-yıldızlı bayrak eşliğinde alandaki binlerce vatandaşı selamlayan timlerin bu tehlikeli ve gurur dolu şovu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN TÜRK BAYRAKLI ŞOVU HAYRAN BIRAKTI

HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN TÜRK BAYRAKLI ŞOVU HAYRAN BIRAKTI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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