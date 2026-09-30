Sinop’ta çocuklara israfı önleme ve bilinçli tüketim eğitimi veriliyor

Sinop genelinde okullarda farkındalık çalışmaları

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında yürütülen eğitim çalışmaları, il merkezi ile Ayancık, Gerze ve Boyabat ilçelerinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere ulaştı. Gıda Kontrol Görevlileri tarafından verilen eğitimlerde amaç, çocuklara gıdanın değerini anlatarak günlük alışkanlıklarda kalıcı değişim sağlamak olarak açıklandı.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri:

Eğitimlerde öğrenciler; üretimden sofraya gıdanın yolculuğu, gıdanın korunması ve ihtiyaç kadar tüketme prensipleri hakkında bilgilendirildi. Uygulamalı ve yaş grubuna uygun anlatımlarla, çocuklara atık azaltma yöntemleri ve evde alabilecekleri basit önlemler öğretildi. Sunumlar sırasında öğrencilerin soruları yanıtlandı ve günlük yaşamdan örneklerle gıda israfını azaltmaya yönelik pratik tavsiyeler paylaşıldı.

Erken yaşta bilinçlendirme önemi:

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çocukların gıdanın değeri konusunda erken yaşta bilinçlendirilmesinin geleceğin korunması açısından kritik olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, bu tür farkındalık çalışmalarının ilçelerdeki diğer okullarda da sürdürüleceği bildirildi. Eğitimlerin devam etmesiyle birlikte yerel düzeyde daha yaygın bir tüketim bilinci oluşması hedefleniyor.

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, "ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ" KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.