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İftar vakti öldürülen iki gencin davasında savunmalar yinelendi

Gaziantep'te iftar vakti pompalı tüfekle öldürülen Fatih Tekin (33) ve Enes Şimşek (25) davasının 7. duruşmasında savunmalar yinelendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İftar vakti öldürülen iki gencin davasında savunmalar yinelendi

Duruşmada öne çıkan gelişmeler:

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında, sanıklar, maktul yakınları ve avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları, saldırganların en ağır cezayı almasını talep etti.

Davada "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların yanında suça sürüklenen çocuklar da dosyada yer aldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıklar ile suça sürüklenen çocukların her bir maktule yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını istedi ve ayrıca sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Sanıkların savunmaları ve mahkeme kararı:

Tutuklu sanıklar Ali Hamza K., Cuma K., Ömer Yasin K., Salman K. ile suça sürüklenen çocuklar B.K. ve M.S.P., duruşmada önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, suçsuz olduklarını ve mütalaaya katılmadıklarını dile getirdiler. Hepsi beraat ve tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve mazeret talep etmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olayın geçmişi:

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İftar vakti, maktuller Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek (25)'in bulunduğu aracın önü husumetli oldukları kişiler tarafından kesildi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından, tahminlere göre 3-4 kişi olduğu belirtilen saldırganlar, maktullere pompalı tüfek ile ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu Fatih Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi; ağır yaralanan Enes Şimşek ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Davanın seyri ve beklentiler:

Duruşmanın ertelenmesiyle dosyada savunmaların tamamlanması ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması bekleniyor. Mahkemenin tutukluluk kararını sürdürmesi, ilerleyen duruşmalarda delillerin ve tanık beyanlarının alınmasının ardından davanın seyrine yön verecek.

Davaya ilişkin takip eden duruşma tarihi mahkeme tarafından belirlenecek ve taraflara bildirilecektir.

FATİH TEKİN

FATİH TEKİN

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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