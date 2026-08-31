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Putin: Rusya ile Çin arasında vizesiz seyahat kalıcı hale gelebilir

Putin, Bişkek'te Xi Jinping'e iki ülke arasındaki vizesiz seyahati kalıcı hale getirmek için çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Putin: Rusya ile Çin arasında vizesiz seyahat kalıcı hale gelebilir

Bişkek zirvesinde vize gündemi:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Putin görüşmede, iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini vurgulayarak Nepal ve Tibet'teki sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere yönelik başsağlığı dileklerini iletti.

Toplantıda ayrıca, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulamasının statüsünün güçlendirilmesi konusu ön plana çıktı; Putin, bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Mevcut uygulama ve süresi:

İki ülke vatandaşları turistik, ticari ve özel amaçlı seyahatlerde karşılıklı olarak 30 güne kadar kalabiliyor. Daha önce alınan kararla, bu uygulama bu yılın temmuz ayında uzatılarak 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli kılınmıştı.

Kapsam ve izlenecek yol:

Putin'in açıklaması, vizesiz rejimin yalnızca turizm değil ticaret ve aile ziyaretleri gibi farklı başlıkları da kapsadığını hatırlatıyor. İki liderin görüşmesi, bu düzenlemenin kalıcılaştırılması için tarafların birlikte çalışma iradesi gösterdiğinin sinyalini verdi; atılacak adımların hukuki ve idari boyutlarının önümüzdeki dönemde ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından yapılacak resmi çalışmalar ve müzakereler, vizesiz rejimin nasıl ve ne zaman kalıcı hale getirileceği sorusuna yanıt arayacak. Şu an için yürürlükte olan süre ve uzatma kararı, konunun temel parametreleri olarak korunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, iki ülke...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat uygulamasını kalıcı hale getirmek için çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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