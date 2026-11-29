Kartepe'de tren raylarında yaşanan kovalamaca sona erdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tren raylarına giren bir dana, demir yolu boyunca ekipleri peşine taktı. Hayvanın raylar üzerinde kilometrelerce koştuğu, görevli ekiplerin uzun uğraşlarıyla olayın kontrol altına alındığı belirtildi.

kurtarma çalışmasının ayrıntıları:

Ekipler, danayı raylardan uzaklaştırmak için bölgeye yönlendirildi. Kendisini yakalamaya çalışan ekiplerden kaçan hayvan, önce tren istasyonuna, ardından demir yolunu takip ederek uzaklaştı. Müdahale sırasında ekipler, güvenliği sağlamak ve hayvanı etkisiz hale getirmek amacıyla uyuşturucu iğneler kullandı.

Uzun süren kovalamaca sonrası dana yakalanarak raylardan çıkarıldı. Operasyon boyunca demiryolu hattında ulaşımın nasıl etkilendiğine dair kaynaklarda ayrıntı verilmedi.

sonuç ve teslim:

Kovalamaca sırasında kimse zarar görmedi. Yakalanan dana, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi. Olay, bölgedeki güvenlik ve hayvan kontrolü uygulamalarının önemini bir kez daha gösterdi.

Tren raylarına giren dana ekipleri peşine taktı