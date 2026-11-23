Bursa'da iflas eden otomotiv yan sanayii fabrikasında işçiler Yeni Parti'den destek aldı

Bursa Nilüfer Hasanağa Organize Sanayii Bölgesi'nde uzun yıllardır faaliyet gösteren Özyıldız Compin Fainsa Fabrikası, iflas gerekçesiyle üretimi durdurduğunu bildirerek işçi alacaklarının ödenmeyeceğini açıkladı. Bugün kapanan fabrikanın önünde toplanan çalışanlar, maaş ve tazminatlarının ödenmesini talep etti.

fabrika kapanışı ve çalışanların talepleri:

Firma yaklaşık 1 ay önce iflas kararı alındığını bildirirken, açıklamada 100’e yakın işçi için kıdem tazminatı ve mesai ücretleri dahil alacakların ödenmeyeceği belirtildi. Alacakları konusunda bir ay içinde bir ilerleme olmayınca, çalışanlar eylem kararı aldı ve sabah saatlerinde fabrikanın önünde basın açıklaması düzenledi.

İşçiler adına konuşan Sercan Karaman şunları söyledi: ’Özyıldız Compin Fainsa çalışanları olarak bugün burada emeğimizin karşılığını, ödenmeyen maaşlarımızı ve yasal tazminat haklarımızı talep etmek için bulunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü fabrikamızın kapatılmasına yönelik ani bir karar alınmıştır. Bu kararla birlikte fabrikada çalışan yaklaşık 80 personel, maaş ve tazminat hakları ödenmeden işsiz bırakılmıştır. İşçi alacakları konusunda şirket yetkilileri sorumluluk almalıdır. Mağdur edilen çalışanların haklarının korunması için yetkili kurumlar harekete geçmelidir. Emeğimizin karşılığını almak için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yasal haklarımızı kullanmaktan ve sesimizi duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.’

yeni parti desteği ve hukuki yardım çağrısı:

Eylemde işçilerle görüşen ve taleplerini dinleyen Yeni Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Yalçın Güney, destek açıklaması yaptı. Güney, ’Emekçilerin haklı talepleri belli. Alın terlerinin hemen verilmesini istiyorlar. Biz Yeni Parti Bursa İl Örgütü olarak her zaman destekleyicileri olacağız ve hukuki yardım için kapımız emekçilerimize sonuna kadar açıktır’ dedi.

İşçiler, hem şirket yetkililerinden hem de ilgili kurum ve kuruluşlardan alacaklarının takip edilmesini ve haklarının korunmasını talep ediyor. Açıklamada hukuki yollara başvurulacağı ve hakların takipçisi olunacağı vurgulandı.

BURSA NİLÜFER HASANAĞA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİNDE UZUN YILLARDIR FAALİYET GÖSTEREN ÖZYILDIZ COMPİN FAİNSA FABRİKASI YAKLAŞIK 1 AY ÖNCE İFLAS EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE ÜRETİME SON VERDİ. 100’E YAKIN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI, MESAİ ÜCRETLERİNİN İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDENMEYECEĞİ BİLDİRİLDİ