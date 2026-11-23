Doğu Anadolu genelinde hava durumu:

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği bildirildi.

Bazı yerlerde buzlanma ve don olayı gözlenebilir; buna rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Erzincan ve Bayburt için rüzgar uyarısı:

Rüzgarın güneyli yönlerden genel olarak hafif ve orta kuvvette eseceği, ancak Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Uyarılar ve alınması gereken tedbirler:

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Sürücüler için ise sis ve buzlanmanın yol görüşünü ve zemin koşullarını olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapılarak, hızın düşürülmesi, takip mesafesinin artırılması ve araç ışıklarının uygun şekilde kullanılması önerildi.

DOĞU ANADOLU’DA SİS, BUZLANMA VE DON UYARISI: ERZİNCAN VE BAYBURT’TA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR