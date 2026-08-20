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Rıdvan Yılmaz: ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım

Kauno Zalgiris galibiyeti sonrası Rıdvan Yılmaz, artan performansa rağmen alçakgönüllü kalacağını, aynı disiplinle devam edeceklerini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 23:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Rıdvan Yılmaz: ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım

maçın özeti:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i sahasında 3-0 mağlup ederek tur için avantaj sağladı. Siyah-beyazlı ekip, hücumda etkili bir görüntü çizerken maçın kilit anlarında skoru lehine çevirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından konuşan sol bek Rıdvan Yılmaz, sezon başındaki ivmeden memnun olduklarını ve takımın performansını sürdürmek istediklerini vurguladı.

röportajdan öne çıkanlar:

Rıdvan, maç sonrası değerlendirmesinde, "Bizim için çok değerli bir başlangıç. Çok güzel bir seri yakaladık. Diğer maçlarda pek fazla gol atamasak da bu maçta gol pozisyonlarında da tatmin ettiğimizi düşünüyorum. 3 golü de bulduk, bu yüzden mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezona kıyasla kişisel performansının konuşulması üzerine oyuncu, "Tabii ki bu performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Artan performans evet tabii ki de arttı ama ben bundan önce de bundan aşağı performans sergilediğimi düşünmüyorum. Sadece bugün güzel iki asistle sonuçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de böyle durumlarda havaya girmenin bir manası yok, ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım" dedi.

savunma disiplinine vurgu:

25 yaşındaki oyuncu, sezon başında takım olarak savunma disiplini sağladıklarını hatırlattı; bu sezon oynadıkları 6 resmi müsabakada da gol yememişler olması Rıdvan tarafından önemli bir gösterge olarak nitelendirildi. Ayrıca kaleci Nübel'in yorulmasını engellemeye çalıştıklarını, rakibe topu az götürüp şans tanımamayı hedeflediklerini belirtti.

Rıdvan sözlerini, "Bu bir hayal değil, bence bu olması gerekendi. Çünkü yani Türkiye’nin en büyük kulübünde böyle oynamak zorundayız. Diğer türlü geçen sezonlarda belki çok iyi başlangıç yapamadık ama bu sezon bence hem kendi açımızdan taraftarı tatmin ettiğimizi düşünüyoruz. Bu başlangıç için biz de çok gurur duyuyoruz" şeklinde sürdürdü ve takımın tempoyu korumasının altını çizdi.

Hem bireysel hem takım performansında istikrar arayışını vurgulayan Rıdvan, elde edilen 3-0'lık galibiyetin moral verici olduğunu ancak bunun bir hedef değil, devam ettirilmesi gereken bir süreç olduğunu vurguladı.

Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, Kauno Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada, &quot;Ayaklarım yere...

Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, Kauno Zalgiris maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ayaklarım yere basarak aynı şekilde devam etmeye çalışacağım" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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