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Römorktan fıstıklar yola saçıldı: Yavuzeli'de kamyonet ile traktör çarpıştı

Yavuzeli girişinde kamyonet ile traktör çarpıştı; römorktaki Antep fıstıkları yola döküldü. Üç kişi yaralandı, hayati tehlike bulunmuyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 21:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Römorktan fıstıklar yola saçıldı: Yavuzeli'de kamyonet ile traktör çarpıştı

Kaza yerinde gelişmeler:

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi girişinde meydana gelen kazada, Yunus K. (32) idaresindeki 44 LF 197 plakalı traktör ile aynı istikamette seyreden Mustafa H. (63) yönetimindeki 34 HE 8769 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör yan yatarken römorktaki Antep fıstıkları yola döküldü ve çevrede saçılan ürünler nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada iki sürücü ile traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa K. (66) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı; alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Soruşturma başlatıldı:

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonuçlandıktan sonra açıklanacağını bildirdi.

Gaziantep’te kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep’te kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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