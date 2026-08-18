Sabah saatlerinde kontrolden çıktı: Isparta'da bariyerlere çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Kaza ve olay yeri

Eğirdir-Isparta kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Metin Gökmen (44) idaresindeki 07 BPR 306 plakalı BMW marka otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ayırıcı bariyerlere çarptı. Kaza, yol üzerindeki 112 Acil Çağrı Merkezi önünde gerçekleşti ve çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için müdahalede bulundu. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarılan Gökmen’e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi; ancak yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İşlemler ve soruşturma:

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gökmen’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için incelemeler sürüyor.

Yetkililer, kazayla ilgili delillerin toplanması ve olay yeri incelemelerinin devam ettiğini belirtti. Sürücünün kimliği, araç plakası ve kaza yerindeki müdahaleler kayıtlarda yer aldı.

EĞİRDİR-ISPARTA KARAYOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJ BARİYERLERİNE ÇARPTI. ARAÇTA SIKIŞAN 44 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ METİN GÖKMEN, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.