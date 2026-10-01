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Maximum ile Visa EuroLeague heyecanını 2026-2027'de de taşıyor

Maximum ve Visa, EuroLeague'in 2026-2027 sezonunda iş birliğini sürdürüyor; A.Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı sezonda taraftarlara özel kampanyalar sunulacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Maximum ile Visa EuroLeague heyecanını 2026-2027'de de taşıyor

iş birliği devam ediyor:

Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum, EuroLeague’in Resmi Ödeme Partneri Visa ile geçen sezon başlattığı ortaklığı 2026-2027 sezonunda da sürdürecek. İş birliği, Türkiye’den A.Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere üç takımın yer alacağı sezonda taraftar deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor. Sponsorluk, hem saha içi atmosferin hem de taraftarların maç günü ve salon deneyimlerinin desteklenmesine odaklanıyor.

iş bankası yetkilisinin değerlendirmesi:

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, sporu bireysel ve toplumsal sağlığın vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. Lüle, Maximum markasının 25 yıldır kullanıcıların hayatına eşlik ettiğini hatırlatarak, Visa ile süregelen iş birliğinin ödeme deneyimini sporun enerjisiyle buluşturduğunu, yeni sezonda basketbolseverlere özel kampanyalarla katkı sağlayacaklarını belirtti.

Visa'nın rolü ve hedefleri:

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise sporun şehirlerin ve ekonomilerin gelişimine katkısını önemsediklerini ifade etti. Mümin, Visa'nın yenilikçi ve güvenli ödeme çözümleriyle taraftarların maç günü deneyimini kolaylaştırmayı hedeflediğini, İş Bankası ile yürütülen iş birliğini Türkiye'de sürdürmekten memnuniyet duyduklarını aktardı. Açıklamada, sponsorlukların sporun oluşturduğu ekonomik ve toplumsal değeri güçlendirdiği vurgulandı.

sezon takvimi ve taraftar beklentileri:

EuroLeague 2026-2027 sezonu 24 Eylül Perşembe günü başladı ve organizasyonda 20 takım mücadele ediyor. Play-In karşılaşmaları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak; sezon ise 28-30 Mayıs 2027 tarihleri arasındaki Final Four ile tamamlanacak. Maximum ve Visa ortaklığı, bu takvim süresince taraftarlara sunulacak ayrıcalıklar ve ödeme çözümleriyle takip deneyimini desteklemeyi hedefliyor.

Her iki kurum da Türkiye’den üç takımın yer alacağı bu sezonda heyecanın yüksek olacağını belirterek, takımlara başarı dileklerinde bulundu ve taraftarlar için unutulmaz bir sezon vaat etti.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZGİN LÜLE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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