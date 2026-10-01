Dolar 49,0301 +0,03%
Euro 55,4719 -0,13%
Bist 12.194,53 +2,07%
Altın Gram 6.625,57 +0,39%
EUR/USD 1,1292 -0,37%
Brent Petrol 99,90 +1,91%
--°

Geriye manevra kazası: Muğla'da yaşlı vatandaş yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, geri manevra yapan 48 NA 065 plakalı ticari aracın çarpması sonucu bir yaşlı vatandaş yaralandı; ilk müdahale yerinde yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:17

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 13:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Geriye manevra kazası: Muğla'da yaşlı vatandaş yaralandı

Geri manevra sırasında çarpma

Muğla'nın Menteşe ilçesi Hasan Ercan Caddesi'nde meydana gelen kazada, geri manevra yapan ticari araç yolda bulunan bir yaşlı vatandaşa çarptı. Olayda vatandaş yere düşerek yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 48 NA 065 plakalı ticari araç geri geri hareket ettiği sırada çarpışma gerçekleşti. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve daha sonra ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İnceleme ve trafik akışı:

Kaza nedeniyle Hasan Ercan Caddesi'nde kısa süreli hareketlilik yaşandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, bölgede inceleme yaparken cadde üzerinde trafik akışı geçici olarak etkilendi. Yetkililer, çarpma ile ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAŞLI VATANDAŞ YARALANDI....

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAŞLI VATANDAŞ YARALANDI. YARALI, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keçiören'de trafik ışığı talebi: bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Çadır asarken dengesini kaybetti: 1. kattan düşen kişi yaralandı
images

Edirne'de şoförlerin ilk müdahalesi epilepsi hastasına zaman kazandırdı
images

İnegöl'de ortaokuldaki panik taşıma ruhsatıyla son buldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keçiören'de trafik ışığı talebi: bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Gençlere yatırımla yarını inşa ediyoruz: Malatya'da kütüphane ve KPSS kampı

Çadır asarken dengesini kaybetti: 1. kattan düşen kişi yaralandı

Teknofest Şanlıurfa'da: vatandaşların yerli teknoloji gururu

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı