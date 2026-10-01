Geriye manevra kazası: Muğla'da yaşlı vatandaş yaralandı

Geri manevra sırasında çarpma

Muğla'nın Menteşe ilçesi Hasan Ercan Caddesi'nde meydana gelen kazada, geri manevra yapan ticari araç yolda bulunan bir yaşlı vatandaşa çarptı. Olayda vatandaş yere düşerek yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 48 NA 065 plakalı ticari araç geri geri hareket ettiği sırada çarpışma gerçekleşti. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve daha sonra ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İnceleme ve trafik akışı:

Kaza nedeniyle Hasan Ercan Caddesi'nde kısa süreli hareketlilik yaşandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, bölgede inceleme yaparken cadde üzerinde trafik akışı geçici olarak etkilendi. Yetkililer, çarpma ile ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE GERİ MANEVRA YAPAN TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAŞLI VATANDAŞ YARALANDI. YARALI, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.