Yuntdağı'nda yol önceliği: Dutlulu halkla sahada

Yuntdağı'nda halk buluşması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Ortaköy Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında Yuntdağı bölgesindeki mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantı, meşaleler ve havai fişeklerle karşılanarak geniş bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda ulaşım, altyapı, üstyapı, yol çalışmaları ve kırsal mahallelerin ihtiyaçları gündeme geldi; muhtarlar ve vatandaşlar öncelikli taleplerini doğrudan yönetime iletti. İlgili birimlerin yürüttüğü çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Yol ve altyapı talepleri:

Yuntdağı bölgesinde en fazla vurgulanan ihtiyaç, yol çalışmaları oldu. Vatandaşlar kırsal yolların iyileştirilmesi, ulaşım güvenliği ve altyapı eksiklerinin giderilmesini talep etti. Bu talepler karşısında Dutlulu, somut zaman çizelgesiyle cevap verdi: "Yapabildiğimiz kadarını bu sene yapacağız, yapamadığımızı önümüzdeki sene yapacağız. Eksikleri gidereceğiz".

Başkan, taleplerin önceliklendirilip ilgili ekiplerce takip edileceğini belirterek, mahalle muhtarlarının sürece katılımının önemine dikkat çekti. Muhtarlar bölgenin ihtiyaçlarının belirlenmesinde anahtar rol oynadıkları için taleplerin iletilmesi ve önceliklendirilmesinde aktif görev alacakları vurgulandı.

Belediyecilik anlayışı ve takip:

Dutlulu, halkla doğrudan temas ve iş takibi anlayışını öne çıkararak şunları söyledi: "Beni az çok tanımışsınızdır. Her sorunun çözülmesi için elimden geleni yaparım. Sizleri dinlerim, işleri de takip ederim. Hiçbir işin arkasını da bırakmam. Bu konuda içiniz rahat olsun". Bu sözler, belediyenin hizmetleri yerinde takip edeceği mesajını pekiştirdi.

Başkan ayrıca bürokratik beklemelere teslim olmadan sahada olmaya devam edeceklerini belirtti: "Biz ne olursa olsun belediye binalarının süslü salonlarında, makam odalarında kendi kendimize laklak yaparak seçimi beklemeyeceğiz. Sizlerin yanında olacağız, halk için çalışacağız". Dutlulu, kaynakların halka dönük kullanılacağını ve uygulamada şeffaflığın korunacağını vurguladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da buluşmada söz alarak Büyükşehir ile koordineli çalışmanın altını çizdi: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun takım kaptanlığında hep birlikte çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Besim Başkanımız da Yuntdağı’na büyük önem veriyor. Birlikte süreç içinde sorunları çözeceğiz".

Buluşma, Başkan Dutlulu'nun vatandaşlarla birebir sohbet edip talep ve önerileri dinlemesiyle sona erdi. Dutlulu, Yuntdağı'ndaki halk buluşmalarının ve hizmet çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Başkan Dutlulu’dan Yuntdağı’na yol sözü