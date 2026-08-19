Saç seyrelmesinde gözden kaçan risk: saçlı deriyi güneşten korumak neden önemli

Saçlı deriyi güneşten korumanın önemi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, yaz aylarında yüz ve vücuda güneş koruyucu uygulanırken saçlı derinin sıklıkla gözden kaçtığını vurguluyor. Saçlar bir dereceye kadar fiziksel bariyer oluştursa da, saçlı derinin UV ışınlarından tam korunduğu anlamına gelmiyor ve özellikle saçları ince ya da seyrek olanlarda maruziyet artıyor.

saç yapısı, yoğunluğu ve renk farkı:

Dr. Güneş, saçın kalınlığı ve yoğunluğunun güneş ışınlarının deriye ulaşmasında belirleyici olduğunu belirtiyor. Kalın ve yoğun saçlar daha güçlü bir fiziksel bariyer oluştururken, ince ve seyrek saçlarda saçlı derinin doğrudan güneşe maruz kalan alanı artıyor. Ayrıca koyu renkli saçların UV ışınlarını açık renkli saçlara göre daha fazla absorbe edebildiği, ancak bunun deriyi tamamen korumaya yetmediği ifade ediliyor. Saç ayrım çizgisi, alın kenarı ve seyrelmenin belirgin olduğu bölgeler güneşe daha açıktır.

güneşin zararları ve uyarı işaretleri:

Güneş yanıkları saçlı deride belirgin inflamasyona yol açabilir; ciddi güneş yanıkları ise saç kökleri çevresinde gelişen iltihap nedeniyle geçici saç dökülmesine neden olabilir. Tekrarlayan UV maruziyeti ayrıca saç tellerinde yapısal hasara yol açarak saçların daha kuru ve kırılgan hale gelmesine zemin hazırlıyor. Saçların arasına gizlenen cilt değişiklikleri geç fark edilebildiğinden düzenli kontrol önemli.

korunma ve muayene önerileri:

Güneşten korunmada pratik önlemler olarak Dr. Güneş, saç ayrım çizgisi ve seyrek alanlara geniş spektrumlu, SPF 30 veya üzeri güneş koruyucu uygulanmasını; uzun süre açık havada kalınacaksa yalnızca krem yerine geniş kenarlı şapka gibi fiziksel korumanın da kullanılmasını öneriyor. Yüz, kulaklar, boyun ve saçlı derinin birlikte düşünülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Saçlı deride yeni ortaya çıkan, büyüyen ya da görünümü değişen lezyonlar; iyileşmeyen, tekrarlayan şekilde kanayan veya kabuklanan alanlar varsa dermatoloji uzmanına başvurulmalı. Kişilerin kendi kendine kontrol yaparken saçlarını bölüm bölüm ayırarak saçlı derilerini incelemeleri öneriliyor.

Özetle, saçlar UV ışınlarına karşı kısmi koruma sağlasa da, özellikle saçları ince veya seyrek olan kişiler saçlı deriyi korumayı ihmal etmemeli; uygun SPF, fiziksel koruma ve düzenli cilt kontrolü güneş kaynaklı zararları azaltmada kilit rol oynuyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ DERMATOLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM GÜNEŞ,