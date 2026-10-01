Safranbolu'da iki yüzyıllık konakta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Safranbolu'da tarihi konakta yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Eflani Sokak'ta bulunan E.A.'ya ait yaklaşık 200 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye polis, ambulans ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yangının söndürülmesi:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının büyümesi engellenirken, olay yerinde sağlık ve emniyet birimleri de güvenlik ve sağlık taraması yaptı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın nedeniyle konakta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Süreç boyunca konak ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve gerekli tespit çalışmaları yürütüldü.

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