Zorlu'nun Kişinev ziyareti Gagauzya'yı ve yeni ticaret hedeflerini ön plana çıkardı

Zorlu'nun kabulü ve gündemin önemi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova’nın başkenti Kişinev ziyaretinde Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiği vurgulanırken, özellikle Gagauzya bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Zorlu, Türkiye'nin Gagauzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması, kültürel mirasının korunması ve Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Sandu'ya Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet iletildi. Sandu, Türkiye ile ilişkilerin her alanda büyük önem taşıdığını, ülkenin küresel etkisini memnuniyetle takip ettiklerini ve Gagauzya'nın anayasal haklarına zarar verilmeyeceğini belirterek Türkiye ile üst düzey işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Sandu, Türkiye tarafından inşa edilen Meslek Lisesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapmayı heyecanla beklediklerini de dile getirdi.

Moldova’nın bütünlüğü ve bölgesel mesajlar:

Zorlu, Parlamento Başkanı Igor Grosu ile bir araya gelerek Türkiye’nin bölgesel ve küresel siyasette oynadığı role dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin farklı bölgelerde barış ve huzurun sağlanmasına katkı sunduğu; bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik rolünün önemli olduğu ifade edildi. Ukrayna’daki savaşa ilişkin tutumunu da aktaran Zorlu, bölgesel istikrar perspektifinde Türkiye’nin yaklaşımını vurguladı ve toplantıda şu ifadenin altını çizdi: 'Bu kapsamda şüphesiz Moldova’nın toprak bütünlüğü de bizim için çok çok önemlidir'. Görüşmede ayrıca Gagauzya’daki gelişmeler ve işbirliği imkanları ele alındı.

Ekonomi ve yeni hedefler:

Zorlu’nun Başbakan Vasile Tofan ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ön plana çıktı. Zorlu, karşılıklı güven, dostluk ve ortak çıkarlar temelinde şekillenen ilişkilerde Türkiye’nin Moldova’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin süreceğini belirtti. İki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin gerçekleştirildiği vurgulandı; Zorlu, yakın zamanda yeni bir hedef belirleyerek ekonomik ilişkileri daha ileri taşıma arzularını dile getirdi.

Gagauzya gündeminin ziyaretin ana başlıklarından biri olduğunu yineleyen Zorlu, yeni dönemde dil ve kültür çalışmalarının yanı sıra ekonomik alanda da ortak yatırımlar yapılabileceğini söyledi. Gagauzya’nın huzur ve refahının Moldova’nın genel istikrarından ayrı düşünülemeyeceği ifade edildi ve Türkiye’nin bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam edeceği taahhüt edildi.

Heyet görüşmeleri ve işbirliği alanları:

Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Carolina Perebinos ile Türkiye-Moldova ilişkilerinin geleceği ve yeni işbirliği alanları masaya yatırıldı. Zorlu, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve Stratejik Ortaklık Belgesi’nin imzalanmasıyla oluşan birikime vurgu yaptı. Eğitim, kültür ve gençlik alanlarında TİKA başta olmak üzere Türk kurumlarıyla yeni projelerde işbirliğine hazır olunduğu belirtildi.

Zorlu, Kişinev temaslarını tamamladıktan sonra beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere Komrat'a hareket etti. Ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ile AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Naim Makas Zorlu'ya eşlik etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI KÜRŞAD ZORLU, ZİYARET ETTİĞİ MOLDOVA'DA CUMHURBAŞKANI MAYA SANDU TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.