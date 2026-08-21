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Sahil güvenlik komutanı Borucu'dan kaymakam Acar'a nezaket ziyareti

Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Batı Marmara Grup Komutanlığı görevi sonrası Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı ziyaret ederek iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sahil güvenlik komutanı Borucu'dan kaymakam Acar'a nezaket ziyareti

Sahil Güvenlik ziyareti

Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevine atandıktan sonra Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Gündem: sahil güvenlik faaliyetleri ve koordinasyon:

Ziyarette, Gökçeada ilçesi ve çevresinde yürütülen sahil güvenlik faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede bölge güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar ve ortak çalışma yöntemleri konuşuldu.

Kaymakamın temennisi:

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı Barış Borucu'ya teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. Taraflar, bölgedeki kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve iletişimin sürdürülmesi yönünde mutabakata vardı.

SAHİL GÜVENLİK BATI MARMARA GRUP KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN SAHİL GÜVENLİK KIDEMLİ BİNBAŞI BARIŞ...

SAHİL GÜVENLİK BATI MARMARA GRUP KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN SAHİL GÜVENLİK KIDEMLİ BİNBAŞI BARIŞ BORUCU, GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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