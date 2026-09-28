Şahinbey zabıtası son kullanma tarihi geçmiş ürünlere geçit vermedi

Şahinbey zabıta ekipleri rutin denetimini açıkladı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan rutin kontrollerde bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi. İnceleme sonucunda sağlık riski oluşturan uygulamalara ilişkin işlem yapıldı.

denetimde tespit edilenler:

Zabıta ekipleri, özellikle gıda maddelerinin etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve muhafaza koşullarını titizlikle kontrol etti. Yapılan kontrolde tarihleri geçen paketli ürünler ile uygun olmayan saklama koşullarına rastlandı. Belediye, mevzuata aykırı uygulamanın tespiti üzerine ilgili iş yerini 3 gün süreyle faaliyetten men etti ve gerekli yasal prosedürleri başlattı.

başkanın değerlendirmesi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaş sağlığının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Tahmazoğlu denetimlerin devam edeceğini ve güvenilir ürün erişiminin sağlanmasının belediyenin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Zabıta ekipleri, benzer uygulamaların önüne geçmek için ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıracağını ve halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı anında müdahale edileceğini açıkladı.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE GEÇİT YOK