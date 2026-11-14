Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sahneler ilçelere taşınıyor: Aydın'da tiyatro şenliği her gün farklı ilçelerde

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin şenliği 'Sil Baştan' ve diğer oyunlarla ilgi görüyor; etkinlikler haftanın her günü farklı ilçelerde ücretsiz.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sahneler ilçelere taşınıyor: Aydın'da tiyatro şenliği her gün farklı ilçelerde

Aydın'da kültür ve sanat şenliği ilçe ilçe sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler; kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen ücretsiz tiyatro gösterimleriyle her hafta farklı eserleri izleyiciyle buluşturuyor. Yerel yönetimin erişilebilir kültür politikası, tiyatroya ilginin artmasına katkı sağlıyor.

'Sil Baştan' oyunu ve oyuncu kadrosu:

Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenen fantastik komedi türündeki 'Sil Baştan' oyunu yoğun ilgi gördü. Eser, Simay Antep tarafından kaleme alındı ve sahnede usta oyuncular Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç, Yusuf Burak Kurtoğlu, Metin Kurt ile Hüseyin Yıldırım tarafından canlandırıldı. İzleyiciler, oyunların ilçelere ulaşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek projeye destek veren Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Program, bilet temini ve oyun salonları:

Tiyatro etkinlikleri haftanın her günü farklı bir ilçede düzenlenecek: Pazartesi Didim, Salı Söke, Çarşamba Yenipazar, Perşembe Efeler, Cuma Koçarlı, Cumartesi Nazilli ve Pazar İncirliova. Etkinliklerin ücretsiz biletleri Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden, Söke'de Söke Belediyesi Hizmet Binası'ndan, Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi'nden, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndan, Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu'ndan ve İncirliova'da İncirliova Belediyesi'nden temin edilebilecek. Şenlik kapsamında her hafta sergilenecek oyunlar ise Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, Söke'de Efes Kültür Merkezi'nde, Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Efeler'de Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda, Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde ve İncirliova'da Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA SAHNELENEN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA SAHNELENEN ‘SİL BAŞTAN’ ADLI FANTASTİK KOMEDİ OYUNU VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜRKEN, TİYATRO ETKİNLİKLERİ HAFTANIN HER GÜNÜ FARKLI İLÇELERDE DEVAM EDECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şiir ve felsefe Muratpaşa sokaklarına taşındı
images

Pozantı'da Ferdi Tayfur anısına çınar ve anı alanı tamamlandı
images

Yıldırım'da düşünce mirası masaya yatırılıyor: 'geleneği keşfetmek' sürüyor
images

Yunus Emre Palandöken ocağında anıldı: kültür mirası ve inanç turizmine dikkat ç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı

KBÜ ev sahipliğinde sca’26: akıllı şehirlerde etik, güvenlik ve dijital ikiz gündemi

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem