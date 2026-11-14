Sahneler ilçelere taşınıyor: Aydın'da tiyatro şenliği her gün farklı ilçelerde

Aydın'da kültür ve sanat şenliği ilçe ilçe sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler; kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen ücretsiz tiyatro gösterimleriyle her hafta farklı eserleri izleyiciyle buluşturuyor. Yerel yönetimin erişilebilir kültür politikası, tiyatroya ilginin artmasına katkı sağlıyor.

'Sil Baştan' oyunu ve oyuncu kadrosu:

Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenen fantastik komedi türündeki 'Sil Baştan' oyunu yoğun ilgi gördü. Eser, Simay Antep tarafından kaleme alındı ve sahnede usta oyuncular Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç, Yusuf Burak Kurtoğlu, Metin Kurt ile Hüseyin Yıldırım tarafından canlandırıldı. İzleyiciler, oyunların ilçelere ulaşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek projeye destek veren Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Program, bilet temini ve oyun salonları:

Tiyatro etkinlikleri haftanın her günü farklı bir ilçede düzenlenecek: Pazartesi Didim, Salı Söke, Çarşamba Yenipazar, Perşembe Efeler, Cuma Koçarlı, Cumartesi Nazilli ve Pazar İncirliova. Etkinliklerin ücretsiz biletleri Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden, Söke'de Söke Belediyesi Hizmet Binası'ndan, Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi'nden, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'ndan, Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu'ndan ve İncirliova'da İncirliova Belediyesi'nden temin edilebilecek. Şenlik kapsamında her hafta sergilenecek oyunlar ise Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde, Söke'de Efes Kültür Merkezi'nde, Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Efeler'de Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda, Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde ve İncirliova'da Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ KAPSAMINDA SAHNELENEN ‘SİL BAŞTAN’ ADLI FANTASTİK KOMEDİ OYUNU VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜRKEN, TİYATRO ETKİNLİKLERİ HAFTANIN HER GÜNÜ FARKLI İLÇELERDE DEVAM EDECEK.