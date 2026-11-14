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Siverek'te jandarma operasyonuyla iki firari hükümlü cezaevine gönderildi

Siverek'te jandarma ekipleri, 7 yıl 4 ay ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlüyü yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek'te jandarma operasyonuyla iki firari hükümlü cezaevine gönderildi

Siverek'te yürütülen operasyon:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu iki firari hükümlü yakalandı.

yakalanan hükümlüler ve suçları:

Operasyon kapsamında, M.A.Y.'nin Nitelikli Yağma suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, F.Ç.'nin ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

adli işlem ve tutuklama:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından her iki şahıs adli makamlara sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerce yapılan açıklamaya göre, yakalanan iki kişinin toplamda 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

YAKALANAN İKİ HÜKÜMLÜ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEREK...

YAKALANAN İKİ HÜKÜMLÜ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEREK TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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