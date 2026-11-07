Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem

Eylem ve iddialar:

Elazığ Özel Medikal Hospital’de görev yapan sağlık çalışanları, bir hafta aranın ardından ikinci kez basın açıklaması düzenleyerek ödenmeyen maaşlarına dikkat çekti. Kurum, daha önce yönetim kurulu başkanının tutuklanması ve bakanlık tarafından verilen milyonlarca cezalar ile gündeme gelmişti; çalışanlar yaşanan idari krizlerin yükünün personele yıkıldığını savundu.

Çalışanların şikâyetleri:

Hastane bahçesinde bir araya gelen grup, görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerini belirterek yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıklarını dile getirdi. Katılımcılar barınma, fatura ve temel geçim giderlerinin karşılanamaz hale geldiğini, ekonomik ve psikolojik mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Açıklamada, idari sorunların personelin çalışma ve yaşam koşullarını doğrudan etkilediği vurgulandı.

Grup adına okunan açıklamada, "Bugün burada yalnızca maaşlarını alamayan çalışanlar olarak değil, emeği görmezden gelinen, alın terinin karşılığı verilmeyen insanlar olarak bulunuyoruz. Kimseden bir lütuf ya da sadaka istemiyoruz. Yalnızca çalışarak hak ettiğimiz, en doğal ve yasal hakkımız olan maaşlarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Yaşadığımız süreçte muhatap dahi bulamıyoruz. Çevre illerin temsilcileri benzer sorunları gündeme taşırken, bölgemiz yetkililerini ve milletvekillerini de sesimizi duymaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Talep ve sonuç:

Sağlık çalışanları birikmiş ücretlerin ödenmesini ve sorunun kalıcı olarak çözülmesini talep etti. Basın açıklaması olaysız şekilde sona ererken, grup mağduriyetlerin giderilmesi yönündeki beklentilerini yineledi ve bölge yetkililerinin konuyu gündeme alması çağrısında bulundu. Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ TUTUKLANMASIYLA GÜNDEME GELEN ÖZEL MEDİKAL HOSPİTAL HASTANESİNDE, TAŞERON ŞİRKET BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİR HAFTA ARANIN ARDINDAN YENİDEN EYLEM YAPARAK BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ