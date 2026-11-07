Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

doğa beyaza büründü:

Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Karla kaplanan ağaçlar ve ormanlık alanlar görsel bir şölen oluştururken, zirveye çıkanlar bol bol fotoğraf çekti. Bölgedeki hava sıcaklığı yer yer 0 dereceye düşerek kış manzarasını erken yaşattı.

zirvede kasımın ilk karı:

İstanbul'a yakın önemli bir kış turizm merkezi olan Kartepe'ye gelen ziyaretçiler, sezonun ilk karını aileleriyle birlikte karşıladı. Çocuklar beyaz örtüyle oynarken fotoğraf molaları sıklaştı. Oğuzhan Tutar oğluyla birlikte karın tadını çıkarmaya geldiklerini anlattı: "Oğlumla birlikte bu karı çok bekledik. İlk kar yağışında hemen gelmek istedik. Kışlık kıyafetlerimizi giyip buraya geldik. Oğlum Alperen sürekli 'Ne zaman kar yağacak, ne zaman kar yağacak?' diye soruyordu. Biz de kar yağar yağmaz ilk fırsatta gelmek istedik. Teleferikle çıktık, manzara çok güzeldi. Kış lastiklerimizi henüz takmadığımız için teleferiği tercih ettik."

teleferikle güvenli ulaşım tercih edildi:

Birçok aile kış lastiklerini henüz taktırmadığı için teleferik tercih edildi; yol boyunca karla kaplanan ormanları kuş bakışı izleme imkanı sundu. Ziyaretçiler arasında yoğunluğun düşük olması memnuniyet yarattı. Asım Vural ise erken yağan karın kendileri için özel olduğunu belirterek şunları söyledi: "Hem bizim için hem de çocuğumuz için çok özel bir an. Kasım ayında bunu yaşamak çok güzel. Daha önce kasım ayında Antalya’da bulunmuştum, orada bu mevsimde denize giriliyordu. Burada ise genellikle karı aralık ayında görüyoruz. Bu sene erken yağması bizi mutlu etti. Çocuğumuzla birlikte teleferikle çıktık. Yoğunluk yoktu, buna da ayrıca sevindik. Çünkü yoğun sezonlarda genellikle sıra bekleniyor. Teleferikten çok memnunuz. Daha önce birkaç kez geldiğimizde bakımdaydı ama bu sefer şansımıza denk geldi. Kış lastiklerimizi henüz taktırmadığımız için araçla çıkmadık. Teleferik bizim için güzel bir avantaj oldu" diye konuştu.

Kasım ayında beklenenin ötesinde gelen bu beyaz örtü, Kartepe'yi günübirlik ziyaretler için cazip hale getirirken ailelere erken kış deneyimi yaşattı.

SAMANLI DAĞLARI'NIN BİN 640 RAKIMLI ZİRVESİ KARTEPE'DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE DOĞA BEYAZA BÜRÜNDÜ. KASIM AYINDA KIŞ GÜZELLİĞİNİN YAŞANDIĞI ZİRVEDE, KARLA KAPLANAN AĞAÇLAR EŞSİZ MANZARALAR OLUŞTURURKEN, AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SEZONUN İLK KARININ KEYFİNİ ÇIKARDI.