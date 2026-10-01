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Sahte ilan ağı deşifre edildi: 15 ilde 244 şüpheli yakalandı

Emniyet ve MASAK koordinesinde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda, 523 milyon lira dolandırıldığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı; 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahte ilan ağı deşifre edildi: 15 ilde 244 şüpheli yakalandı

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmada, 15 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonların yapıldığı iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ yer aldı.

Soruşturma kapsamında vatandaşların toplam 523 milyon lira dolandırıldığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 174'ü tutuklanırken, 54'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı; diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

şüphelilerin yöntemleri ve ele geçirilenler:

Soruşturma bulgularına göre şüpheliler sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama gibi ilanlar vererek mağdurları yanıltıyordu. Kendilerini kamu görevlisi, banka görevlisi veya internet ve iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadinde bulunmalarıyla öne çıktılar.

Operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat, uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın ve ziynet eşyası ile banka ve kredi kartları ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda otomobil, gayrimenkul ve tarla hissesine el konuldu. MASAK raporlarına göre şüphelilerin hesaplarında tespit edilen toplam işlem hacmi 10 milyar 500 milyon lira olarak kaydedildi.

emniyetin değerlendirmesi ve soruşturmanın devamı:

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonları gerçekleştiren polis ekipleri ile çalışmalara katkı sağlayan Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve tüm personele teşekkür edilip tebrik edildiği belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiği ve diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Bu kapsamlı operasyon, sahte ilan ve dijital platform kaynaklı nitelikli dolandırıcılık suçlarının hem organizasyon yapısını hem de finansal izlerini hedef alan çok kurumlu bir çalışmanın sonucu olarak öne çıkıyor. Elde edilen deliller ve MASAK verileri, soruşturmanın ekonomik boyutunun genişliğini ve suç şebekelerinin finansal akışlarının kapsamını gösteriyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI&#039;NDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNCE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARINA YÖNELİK 15 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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