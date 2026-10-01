Çorlu Seymen Mahallesi'nde motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

kaza yeri ve ilk müdahale:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücülüğünü Barış Sarp Karaca'nın yaptığı motosiklet ile seyir halindeki bir kamyon çarpıştı. Çarpışma sonrası motosikletten savrulan 17 yaşındaki Karaca ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahada yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri genç sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karaca’nın cenazesi adli işlemler için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

sürücünün kaçışı ve arama çalışmaları:

Kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı tespit edilen kamyon sürücüsünün yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyerek sürücünün tespit edilmesine yönelik sorgu ve arama faaliyetlerini sürdürüyor.

adli süreç ve soruşturmanın devamı:

Olayla ilgili soruşturma jandarma ve emniyet birimleri tarafından birlikte yürütülüyor. Kaza yerinde yapılan incelemeler ve toplanan deliller, çarpışmanın nedenine ilişkin adli rapor ve bilirkişi değerlendirmelerinde kullanılacak. Yetkililer, kazayla ilgili bilgi veren tanıkların başvurularını beklediklerini bildirdi.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU 17 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ.