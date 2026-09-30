Sakarya Hendek'te refüje savrulan otomobilin devrilmesi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda kaza

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek geçişinde İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolü yitirip refüje çarptı ve devrildi. Kaza, 81 ADY 087 plakalı araçta bulunan 5 kişiyi etkiledi.

Kaza anı ve araç durumu:

Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halindeyken sürücünün hakimiyeti kaybettiği 81 ADY 087 plakalı otomobil önce otoyol ortasındaki refüje çarptı, ardından devrilerek durabildi. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde araçta bulunan 5 kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Müdahale, yaralılar ve otopsi işlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza mahalline ulaşarak müdahale etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, araç içerisindeki ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetmiş bulundu. Diğer 4 yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için hastane morguna nakledildi.

Ulaşım ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine dair çalışmalar sürüyor.

Yetkililer tarafından yapılan yerinde tespitler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, kaza ile ilgili detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir.

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