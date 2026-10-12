Kahramanmaraş'ta dualarla uğurlanan piyade uzman çavuş Yusuf Güneş

Cenaze töreni:

Ankara'da görev yaptıktan sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 34 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Güneş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevliydi.

Katılım ve duygusal anlar:

Tören, Abdülhamithan Camii önünde gerçekleştirildi. Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Emine ve babası Salih Güneş ile yakınları zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti; törene katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Cenaze namazı ve uğurlama:

Cenaze namazı öncesinde şehidin yakınlarından helallik alındı. İl Müftü Vekili Mehmet Demir tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askeri tören kıtası eşliğinde yapılan yürüyüşle defin işlemi için uğurlandı. Ailesinden edinilen bilgiye göre şehit Yusuf Güneş evli ve iki çocukluydu, tören boyunca askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar şehide son görevlerini yerine getirdi.

Kahramanmaraşlı şehit Yusuf Güneş son yolculuğuna uğurlandı