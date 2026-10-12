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salkıkent virajında uçurumdan yuvarlanan kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Konyaaltı Salkıkent Caddesi'nde akşam saatlerinde virajı alamayan 07 NAP 43 plakalı araç yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı; ölü sayısı 3'e çıktı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

salkıkent virajında uçurumdan yuvarlanan kazada ölü sayısı 3'e çıktı

konyaaltı'nda meydana gelen trafik kazasında can kaybı arttı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Virajı alamayan hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyerleri aşıp yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.

kaza anı ve aracın durumu:

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine seyir halindeki Cemal Oktay yönetimindeki 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde viraja geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerleri geçerek uçuruma yuvarlandı; olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu:

AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için yaklaşık yarım saat boyunca çalışma yürüttü. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araçta bulunan sürücü Cemal Oktay (67) ve Şükrü Fidan (62) hayatını kaybetti. Araçta bulunan Bedriye Can Oktay (60), Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bedriye Can Oktay (60), tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olay yerindeki delillerin toplanarak trafik ve jandarma birimlerince inceleme yapıldığını bildirdi.

ANTALYA’NIN KONYAALTI İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ...

ANTALYA’NIN KONYAALTI İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YAKLAŞIK 50 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANAN ARAÇTAN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3’ YÜKSELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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