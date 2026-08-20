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Samandağ Kuşalanı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı; jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samandağ Kuşalanı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samandağ Kuşalanı'nda trafik kazası

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

kurtarma ve sağlık müdahalesi:

Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAMANDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ, EKİPLERİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN...

SAMANDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ, EKİPLERİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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