Samandağ Kuşalanı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samandağ Kuşalanı'nda trafik kazası
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
kurtarma ve sağlık müdahalesi:
Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
soruşturma başlatıldı:
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
SAMANDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ, EKİPLERİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.
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