Samandağ Kuşalanı'nda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı; jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.