Şampiyondan koordinatöre: yarışmanın organizasyonunu yöneten genç mühendis

şampiyonun yeni rolü:

2024 yılında düzenlenen HAVELSAN Sürü İHA Yarışması'nda birincilik elde eden 23 yaşındaki Ahmet Melih Şenol, bu yıl yarışmanın final etabında farklı bir görev üstlendi. Şenol, Gaziantep’te yapılan finalde yarışmacı olarak değil, organizasyonun koordinatörlüğünü yürüterek etkinliğin saha uygulamaları ve hazırlık süreçlerinin sorunsuz ilerlemesine katkı sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve HAVELSAN iş birliğiyle TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen yarışmada daha önce takım arkadaşıyla birinci olan Şenol, bu kazanımın ardından yarışma ekibine profesyonel açıdan da bağlandı ve şimdi tecrübesini organizasyon tarafına taşıyor.

organizasyondaki sorumlulukları:

Şenol, yarışmacıların hazırlık süreçlerinden saha organizasyonuna kadar uzanan çeşitli aşamalarda görev alıyor. Hazırlıklar, test düzenleri, saha güvenliği ve yarışma akışının yönetimi gibi sorumluluk alanlarında etkin bir koordinasyon sağlanması onun liderliğinde yürütülüyor. Bu rolü üzerine konuşurken Şenol, "Yarışmacısı olduğum yarışmanın koordinasyonunu üstlendim" ifadelerini kullanarak, görev değişimini ve duyduğu gururu dile getirdi.

Geçmişte yarışmacı olarak edindiği teknik bilgi ve saha deneyimini organizasyon süreçlerine aktarabilmesi, yeni katılan takımlar için önemli bir kaynak oluşturuyor. Katılımcılara teknik destek sağlamak ve saha süreçlerini planlamak, yarışmanın güvenli ve verimli gerçekleşmesine doğrudan etki ediyor.

vizyon ve aile desteği:

Şenol, bu alana yönelmesinde Selçuk Bayraktar'ın vizyonunun etkili olduğunu belirtti: "Beni bu alana iten şey, Selçuk ağabeyin vizyonu çekti. Vizyonu, ülkemizin yarınlarına hazır olmak için genç bir nesli teknoloji çağını yetiştirdi ve teknolojiyi artık satın alan değil, teknolojiyi üreten konuma geldik."

Ailesinin sürece verdiği desteği de vurgulayan Şenol, lise ve üniversite yıllarında yoğun hazırlıklarla geçen dönemlerde aile desteğinin önemli olduğunu söyledi: "Onlar da sonuna kadar beni destekledi. Bu tarz teknoloji alanlarında tutkulu olduğumu bildikleri için desteklerini esirgemediler."

HAVELSAN ile tanışmasının yarışma vesilesiyle olduğunu, burada aday mühendislikten yazılım mühendislğine uzanan bir kariyer yolu bulduğunu ifade eden Şenol, şimdiki görevini gençlere örnek olacak bir konum olarak gördüğünü ve edindiği deneyimi paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

2024 YILINDA DÜZENLENEN HAVELSAN SÜRÜ İHA YARIŞMASI'NDA BİRİNCİLİK ELDE EDEN 23 YAŞINDAKİ AHMET MELİH ŞENOL(SOLDAN 1.), BU KEZ YARIŞMANIN KOORDİNASYON GÖREVİNİ ÜSTLENEREK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ALDI.