İncekum plajında aniden yükselen rüzgar şezlongları sürükledi

Alanya sahilinde sabah fırtınası

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Plajı'nda sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sahil düzenini bozdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından başlayan fırtına, özellikle kıyı şeridinde hissedilir şekilde kuvvetlendi.

Görüntülerde şezlong ve şemsiyelerin sürüklenmesi:

Plajdaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın aniden kuvvetlenmesiyle sahilde bırakılmış şezlong, şemsiye ve minderlerin metrelerce sürüklendiği görülüyor. Kamera kayıtlarında eşyaların rüzgarla birlikte düzensiz şekilde savrulması ve sahilde kısa süreli kargaşa yaşanması dikkat çekiyor.

İşletme ekiplerinin müdahalesi ve etkileri:

Fırtınanın durmasının ardından plajda görevli işletme çalışanlarının hızla sahile inerek malzemeleri toparladığı bildirildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bilgisi paylaşılmadı, ancak görseller iş yerlerinin deniz kıyısında doğa koşullarına karşı önlem alma ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, özellikle sahil bölgelerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarılarına karşı tedbirli olunmasını ve açıkta bırakılan eşyaların güvenli bir alana kaldırılmasını tavsiye ediyor.

ALANYA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR, PLAJDA ŞEZLONGLARI YERİNDEN SÜRÜKLEDİ.