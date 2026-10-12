Turgutlu'da voleybolda fırtına: sultanlar liderlik koltuğuna kuruldu

voleybolda net 3-0 galibiyet

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Ligi'nin ikinci haftasında Uşak'ta Al-Ka Altın Kanatlar'ı setlerle 25-19, 25-12 ve 25-17 alarak 3-0 galip geldi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar ligde 2'de 2 yapıp zirveye yerleşti.

başantrenör kurç'un değerlendirmesi:

Başantrenör Erdal Kurç maç sonrası, "Sezonun ilk deplasman maçından 3-0 gibi net bir galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Oyuncularımız maç boyunca sahada disiplinli ve mücadeleci bir oyun sergiledi. Ligde 2'de 2 yaptık ve liderlik ipini göğüsledik. Bu başarılı başlangıcı sezon boyunca sürdürmek istiyoruz" dedi.

Turgutlu, ligin üçüncü haftasında 18 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Rota Koleji'ni konuk edecek.

basketbolda beşiktaş'a karşı zor maç

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ligin üçüncü karşılaşmasında sahasında Beşiktaş BOA ile oynadı ve maçı 83-49 kaydetti.

başantrenör örücü'nün yorumu:

Başantrenör İstemihan Örücü karşılaşmanın ardından, "Beşiktaş BOA karşısında istediğimiz sonucu alamadık. Maç boyunca sahada gösterdiğimiz oyunu ve eksiklerimizi değerlendirerek önümüzdeki karşılaşmalara daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, TVF KADINLAR 2. LİGİ’NİN İKİNCİ HAFTASINDA DEPLASMANDA AL-KA ALTIN KANATLAR’I 3-0 MAĞLUP EDEREK LİGDE İKİDE İKİ YAPTI VE LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU. TURGUTLU’NUN KADIN BASKETBOL TAKIMI İSE BEŞİKTAŞ BOA’YA 83-49 MAĞLUP OLDU.