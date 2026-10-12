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samsun tso'da yeniden güven: murzioğlu ve akyüz'den teşekkür mesajı

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yeniden seçilmenin ardından üyelere teşekkür ederek 2026-2030 dönemi hedeflerini açıkladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

samsun tso'da yeniden güven: murzioğlu ve akyüz'den teşekkür mesajı

samsun tso'dan teşekkür ve yeni dönem mesajı:

Salih Zeki Murzioğlu ve Haluk Akyüz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026–2030 çalışma dönemi için gerçekleştirilen organ seçimlerinde yeniden seçilmenin ardından üyelerine teşekkür etti. Seçim sürecinde gösterilen ilgi ve teveccüh için tüm meclis üyelerine şükranlarını sunan iki başkan, yeni döneme ilk günkü heyecanla ve artan sorumluluk bilinciyle başladıklarını belirtti.

kurumsal güç ve hizmet vurgusu:

Murzioğlu ve Akyüz, 2009'dan bu yana odanın temel hedefinin Samsun TSO'yu daha güçlü bir kurum haline getirmek olduğunu yineledi. Odanın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde etkin temsil edildiği, politika üreten ve değer oluşturan bir kurumsal yapıya kavuştuğu; güçlü insan kaynağı, modern dijital altyapı ve artan proje kapasitesiyle üyelere daha nitelikli hizmet sunulduğu ifade edildi.

Ayrıca işletmelerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Yönetim ve meclis başkanlığı, seçilen meclis üyelerini tebrik ederek ortak akıl ve birliktelik üzerinde durdu.

ekonomik öncelikler ve gençlik vurgu:

Açıklamada ekonomik kalkınmanın kalıcı bir geleceğin temeli olduğu pekiştirildi. İki başkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfla "Siyasi, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılan zaferler payidar olamaz, az zamanda söner." ifadelerini hatırlattı ve Samsun'un ekonomik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesine odaklanacaklarını belirtti.

"Samsun gençliğin şehridir" söylemiyle kentin dinamik ve yenilikçi kimliğine dikkat çeken Murzioğlu ve Akyüz, oda vizyonunu gençlik ruhu, yenilikçilik ve güçlenen bakış açısıyla sürdürme kararlılığını dile getirdi. Üyelerden alınan desteğin bir sorumluluk olduğunu belirten iki başkan, 2026-2030 döneminin oda, iş dünyası ve kent için hayırlı olmasını temenni etti.

Son olarak, seçim sürecinde emeği geçen, destek veren ve güvenen tüm üyelere gönülden teşekkür eden yönetim, Samsun'u "kuzeyin parlayan yıldızı" yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU İLE MECLİS...

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU İLE MECLİS BAŞKANI HALUK AKYÜZ, SEÇİMLERİN ARDINDAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASINDA BULUNARAK YENİ DÖNEME İLİŞKİN MESAJLAR VERDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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