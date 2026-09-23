Samsun'da çamurdan enerji: piroliz tesisi test sürecine girdi

samsun'da çamurdan enerji: tesis test ve devreye alma sürecinde

Tekkeköy ilçesinde kurulan Atık Su Arıtma Çamuru Kurutma ve Piroliz Tesisi montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından test ve devreye alma aşamasına geçti.

tesis özellikleri:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk olacağı belirtilen tesiste arıtma tesislerinden çıkan çamurun önce kurutulup ardından piroliz teknolojisiyle enerjiye dönüştürüleceği bildirildi.

amaç ve beklentiler:

Tesisle atıkların yeniden değerlendirilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor. SASKİ, projenin Samsun’un enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Kurulan tesis, atık yönetimi ile enerji üretimi arasında bir bağlantı kurmayı amaçlayarak yerel ölçekte kaynak kullanımını iyileştirmeyi hedefliyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), TEKKEKÖY İLÇESİNDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN ATIK SU ARITMA ÇAMURU KURUTMA VE PİROLİZ TESİSİ’NDE KURULUM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI.