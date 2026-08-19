Samsun'da DOA ile 2 milyon 15 bin ambalaj ekonomiye kazandırıldı

DOA uygulamasının sonuçları:

1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında Samsun'da temmuz ayı sonu itibarıyla 2 milyon 15 bin 40 ambalaj iade edilerek geri dönüşüme kazandırıldı.

İade edilen ambalajların 1 milyon 374 bin 485'i PET, 432 bin 24'ü cam ve 208 bin 531'i alüminyum ambalajlardan oluştu.

iade süreçleri ve erişim:

Depozito iade makinelerinde günlük 200 adet ambalaj iade sınırı bulunuyor. 200 adedin üzerinde ambalaj iade etmek isteyen vatandaşlar için Toybelen Mahallesi'nde bulunan Sayma ve Doğrulama Merkezi'ne başvuru imkanı sağlanıyor.

Üzerinde DOA işareti bulunan cam, PET ve alüminyum ambalajlar iade noktalarına teslim edilerek depozito bedelleri DOA Dijital Cüzdan üzerinden alınabiliyor.

amaçlar ve yerel yönetim değerlendirmesi:

Sistemle ambalaj atıklarının ekonomiye yeniden kazandırılması, doğal kaynakların korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

AK Parti Samsun Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, çevre politikalarını yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de meselesi olarak gördüklerini belirterek, geri dönüşüm çalışmalarının çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması açısından önem taşıdığını ifade etti.

DEPOZİTOSU OLAN AMBALAJLAR (DOA) SİSTEMİ KAPSAMINDA SAMSUN’DA TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA 2 MİLYON 15 BİN 40 AMBALAJ İADE EDİLEREK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI.