Samsun'da gülsan için yarışma tamamlandı: hizmet binası, kültür merkezi ve cami tasarımları ödüllendirildi

yarışma süreci ve sergi:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” başlığıyla düzenlenen yarışma süreci tamamlandı. Organizasyon, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle yürütüldü ve kent için planlanan çok bileşenli tasarım programının mimari çözümlerini üretmeyi amaçladı.

Yarışmaya katılan projeler, iki gün boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda sergilendi ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, projelerin kamuoyuyla paylaşılması ve meslek, akademi çevrelerinin değerlendirmesine açık biçimde gerçekleştirildi.

kolokyum ve değerlendirme:

Serginin ardından düzenlenen kolokyumda yarışma süreci ve ortaya çıkan projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Alanında uzman konuşmacıların katkılarıyla gerçekleştirilen programda; projelerin kente sağladığı katkılar, kentsel tasarım yaklaşımları ile mimari dil ve işlevsellik yönünden değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar arasında meslek temsilcileri, akademisyenler ve il belediye yetkilileri yer aldı.

Kolokyum, yarışmada öne çıkan fikirlerin teknik ve mekânsal boyutlarının tartışıldığı, alternatif tasarım yaklaşımlarının kıyaslandığı bir platform işlevi gördü. Bu tartışmalar, Gülsan Kentsel Dönüşüm Alanı ölçeğinde uygulanabilirlik ve kentsel entegrasyon açısından önem taşıdı.

ödül töreni ve başkanın mesajı:

Programın sonunda dereceye giren proje sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve protokol üyeleri katıldı.

Başkan Halit Doğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Samsun’umuz, Millî Mücadele’nin ilk adımının atıldığı, istiklalden istikbale uzanan büyük yürüyüşün simge şehridir. Böyle bir şehrin yarınlarını şekillendirirken geçmişten aldığımız güçlü mirası çağdaş ve nitelikli çalışmalarla buluşturmayı önemsiyoruz. Bu anlayışla, Mimarlar Odası Samsun Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz ’Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması’ ile Samsun’un önemli bir alanına ilişkin farklı fikirlerin ve tasarım yaklaşımlarının ortaya konulmasına imkân sağladık."

Doğan konuşmasının devamında çalışmanın gerçekleştirildiği alanın önemine vurgu yaparak, yarışma alanının Gülsan Kentsel Dönüşüm Alanı içinde yer aldığını ve bölgenin geçmişteki sanayi kimliğinden kent yaşamına dönüşüm sürecine değindi. Başkan, kent için tasarlanacak hizmet binası, kültür merkezi ve caminin çevresel kentsel tasarıma katkı sunmasının hedeflendiğini belirtti.

Konuşmayı, yarışmanın Samsun’a, hemşehrilere ve mimarlık ile şehircilik dünyasına hayırlı olmasını dileyerek tamamlayan Başkan Doğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Ödül takdiminin ardından sergi ve projelerle ilgili katılımcılar arasında daha geniş bir görüş alışverişi yapıldı.

Yarışma, Gülsan bölgesinde planlanan dönüşüm sürecine mimari ve kentsel tasarım açısından yön verebilecek fikirlerin ortaya konulması açısından önemli bir adım olarak kayda geçti. Projelerin, ilerleyen aşamalarda kent ölçeğinde nasıl değerlendirileceği ve uygulanabilirlik tartışmaları takip edilecek.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN