Samsun'da toybelen sanayi sitesinde seyir halindeki otomobilin motoru yandı

İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Toybelen Sanayi Sitesi içerisindeki Aydınlık Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Araçın çekme belgeli ve plakasız olduğu belirtildi. Alevlerin bir anda yükselmesi üzerine sürücü aracı durdurup kendisini dışarı attı.

yangına ilk müdahale:

Yangını gören çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu ve alevlerin büyümesini engellemeye çalıştı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

soruşturma ve güvenlik:

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, plakasız ve çekme belgeli araçlara ilişkin belgelerin kontrolü ve yangın güvenliği önlemlerinin önemine dikkat çekti.

YANGIN, İLKADIM İLÇESİ TOYBELEN MAHALLESİ TOYBELEN SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDEKİ AYDINLIK CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ.