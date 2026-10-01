Dolar 49,0295 +0,03%
Euro 55,1881 -0,64%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.623,12 +0,36%
EUR/USD 1,1235 -0,88%
Brent Petrol 102,47 +4,53%
--°

Samsun'da turizmi güçlendirme hamlesi: sürdürülebilir eğitimle nitelikli hizmet hedefi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile OMÜ iş birliğiyle düzenlenen temel seviye eğitimi tamamlandı; sertifikalı işletmeler turizm uygulamasına eklenecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da turizmi güçlendirme hamlesi: sürdürülebilir eğitimle nitelikli hizmet hedefi

temel seviye eğitimi tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Odaklı Hizmet Yönetimi" programının ilk modülü olan Temel Seviye Eğitimi tamamlandı. Eğitim, kentin turizm potansiyelini artırma ve hizmet kalitesini yükseltme hedefiyle düzenlendi.

eğitimin odak noktaları:

OMÜ öğretim üyelerinin verdiği oturumlarda sürdürülebilir turizm ve destinasyon yönetimi başta olmak üzere ekoturizm, iklim değişikliğinin turizme etkileri ve gastronomi turizmi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Program, sektör yöneticileri ile belediye bünyesindeki restoran idarecilerini bir araya getirerek teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesine odaklandı.

belgelendirme ve dijital entegrasyon:

Eğitimi başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan restoran, kafe ve konaklama tesisleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı turizm mobil uygulamasına entegre edilecek. Bu adım, yerli ve yabancı ziyaretçilerin belgeli ve nitelikli işletmelere ulaşmasını kolaylaştırırken işletmelerin dijital görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Uzun vadede eğitimlerin, hizmet kalitesinin yükselmesine ve Samsun’un turizm pastasındaki payının güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Belediyenin ve üniversitenin iş birliğiyle yürütülen bu tür programlar, sürdürülebilirlik odaklı destinasyon yönetimi anlayışını kentte yaygınlaştırma yönünde önemli bir adım niteliği taşıyor.

SAMSUN’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE DESTİNASYON...

SAMSUN’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN DÜZENLENEN "SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE DESTİNASYON ODAKLI HİZMET YÖNETİMİ" EĞİTİMİNİN İLK MODÜLÜ OLAN TEMEL SEVİYE EĞİTİMİ TAMAMLANDI. EĞİTİMDE SAMSUN’UN ARTAN TURİZM PAYINA DİKKAT ÇEKİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa oda seçimlerinde birlik mesajı, Burkay: zaferimiz mübarek olsun
images

MTSO'da oylar sayıldı: Sadıkoğlu'nun listesi önde çıktı
images

Giresun borsasında 19 oy farkla yeniden başkan Hamza Bölük
images

Giresun ticaret ve sanayi odasında Hasan Çakırmelikoğlu güven tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı